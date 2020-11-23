Владельцам квартир после пожара просто негде жить. Само здание продолжает разрушаться.

24 сентября в историческом здании на улице Конторской возник серьезный пожар, на ликвидацию которого было брошено 56 спасателей и 16 единиц пожарной техники. Огонь почти уничтожил историческое здание и унес жизни двух человек.По словам жителей дома, сегодня они остались один на один со своими проблемами. Здание продолжает разрушаться, а те оставшиеся семьи, которым некуда идти, пытаются выжить почти без электричества и помощи со стороны властей.