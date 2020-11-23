С отравлением угарным газом женщину госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в 5:42 утра в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире одного из жилых домов на проспекте Гагарина.Прибывшие на место оперативные отделения пожарно-спасательных частей в ходе разведки выяснили, что в квартире горели домашние вещи и диван. Кроме того, в задымленной комнате находилась хозяйка дома, 1939 года рождения, которую оперативно вывели из горящей квартиры и передали медикам.Полностью ликвидировать возгорания пожарным удалось в 6:20, менее чем через 40 минут после вызова.Причина возникновения пожара устанавливается.