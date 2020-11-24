Правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении четырех лиц по факту занятия игорным бизнесом организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По данным следствия, в начале текущего года 43-летний мужчина создал и возглавил организованную группу для организации игорного бизнеса, в которую, помимо него входило еще три женщины.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, организатор группы разместил в двух нежилых помещениях Московского и Киевского района по 8 игровых автоматов и организовал работу игрового заведения.Женщины выполняли функции администраторов заведений: предоставляли доступ посетителям к азартной игре, консультировали игроков и отчитывались перед организатором о деятельности заведения и тому подобное.Во время проведения негласных следственных действий задокументировано 5 эпизодов преступной деятельности указанных лиц.Если вина фигурантов будет доказана в суде, их ждет наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.