Одной из возможных причин пожара в Службе по чрезвычайным ситуациям называют неосторожность при курении.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, накануне, 23 ноября, в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Линейная в городе Изюм.К месту происшествия немедленно прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части, которые установили что возгорание возникло на веранде, пристроенной к жилому дому. Там же во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1967 года рождения.В 14:10 пожар был локализован, в 15:04 полностью ликвидирован.