Никаких противоправных действий в отношении парня совершено не было.

23 ноября в Изюмское районное отделение полиции поступило сообщение от директора городского центра социально-психологической реабилитации о том, что один из воспитанников покинул заведение и его местонахождение неизвестно.Как рассказали в полиции, на поиски несовершеннолетнего по тревоге был собран личный состав. Правоохранители выяснили, что накануне 14-летний парень поссорился с воспитателем и ушел из центра.«Через несколько часов того же дня работники ювенальной превенции нашли несовершеннолетнего. Он скрывался в городе Изюме у своей матери, которая лишена родительских прав. Парень объяснил, что ушел из центра, так как не привык к такому заведению», - сообщили в ведомстве.Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и вернули в реабилитационный центр.