Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу среди молодежи, который прошел Черногории.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в соревнованиях приняли участие 175 спортсменов из 22 стран. По итогам состязаний, харьковчане завоевали две золотые и одну бронзовую медали.Так, чемпионами Европы стали Илья Тогобицкий (весовая категория - до 75 кг) и Никита Горбатенко (до 91 кг). Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг завоевал Даниил Дрыжак.В горсовете отмечают, что в этом чемпионате сборная Украина по боксу заняла второе общекомандное место, завоевав 15 медалей различного достоинства.