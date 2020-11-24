Авария произошла ночью на автодороге "Харьков-Белгород" у поворота на село Большие Проходы.

Согласно официальной информации ГСЧС, 26-летняя водитель легковушки "Renault Kangoo" не справилась с управлением, слетела в кювет и врезалась в дерево. В результате столкновения женщину зажало конструкциями авто, из-за чего на место аварии пришлось вызывать группу спасателей, которые с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали девушку в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.