Мужчина с помощью пневматического пистолета ограбил магазин.

Правоохранители сообщили о подозрении харьковчанину, который 20 ноября зашел в помещение продуктового магазина по улице Владислава Зубенко и угрожая кассиру пневматическим пистолетом завладел деньгами из кассы в сумме 2341 гривня.Через несколько дней полицейские задержали 25-летнего харьковчанина, а 23 сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.