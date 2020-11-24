Об аварийных отключениях сообщили в КП "Харьковские тепловые сети".Пресс-службе коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" опубликовала сведения о вынужденных отключениях систем отопления по состоянию на утро 24 ноября, согласно которым временно будет прекращена подача тепла по следующим адресам:
|Адрес
|Причина отключения
|Дата откл.
|Дата ожид. вкл.
|Выполняет
|Киевский РФТС
|вул. Рудика, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 4-А (ДДЗ № 242), пров. 1-й Лісопарківський, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 2-й Лісопарківський, 4, 6, 7, 8-А, 10-А, 13-А, 14, 5 (ЦДЮТ), 13 (п-ка № 23)
|Дефект тр/пр-да Ф 530 по "Пр" між МК 2005 та МК 2006 вул. Чкалова, 3 (ПО ЗАЯВЦІ)
|23.11.20
09-00
|24.11.20
08-00
|Київська філія
|вул. Шишківська, 5, 6, 6-А, 8, 8-А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Старошишківська, 5, 7, 9, 9-А, 10, 11, 12, 8 (СШ № 52), 5-А (від.)
|Дефект тр/пр-да Ф 530 по "Пр" між МК 2005 та МК 2006 вул. Чкалова, 3 (ПО ЗАЯВЦІ)
|23.11.20
09-00
|24.11.20
08-00
|Київська філія
|вул. Ак. Проскури, 6, 8, 10, Старошишківська, 2, 4, 6, 6-А, Рудика, 1-А (ДДЗ № 74), пров. 1-й Лісопарківський, 7, 2-й Лісопарківський, 8, 10
|Дефект тр/пр-да Ф 530 по "Пр" між МК 2005 та МК 2006 вул. Чкалова, 3 (ПО ЗАЯВЦІ)
|23.11.20
09-00
|24.11.20
08-00
|Київська філія
|Немышлянский РФТС
|Огр.вул.:. вул.Танкопия, 39/18, вул.Ощепкова,16 (кв.61-180)
|дефект тр-ду Ф89 "О" між ТК43 і ж.б. вул. Танкопия, 39/18
|23.11.20
12-00
|24.11.20
18-00
|Немыш
|Хар.Дивизий, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 22а, пр-д Стадионній, 14/3 муз.шк.№12
|дефект тр-ду Ф108 між ТК1-2 пр-д Стадионній,14/3
|23.11.20
20-00
|24.11.20
18-00
|Немыш
|Будут выполняться работы по заявке
|Салтівське шосе, 240, 240а, 240б, 240в, 240г, 242, 242а, 242б, 244, 246, 246а, ул. Амосова, 5, 7, 1, 9а, 11, 9, 3. 7а шк. №375
|дефект засувки №1 "П" Ф300 на ЦТП ПО ЗАЯВЦІ
|25.11.20
08-00
|25.11.20
17-00
|Немыш
|вул,Гв.Широнінців, 44, Б ,В вул,.Г.Праці, 46, 48, А, Б, В (д.к №367), Д, Е, 50 ,52 ,А, Б (д.к № 137), 54, А, Б, 56, 58, 60, А, Б, В.пр,Тракторобудівників, 89, А, Б, В, Г, 93 ,95, А
|вул.Гер.Праці, 54г ремонт зворотнього клапана Ф-200, заміна засувки Ф-200 ПО ЗАЯВЦІ
|24.11.20
10-00
|24.11.20
22-00
|Моско
|Вул. Москалівська 5, 7, 7в, 9, Вул. Воскресенська 13, 27, 29, 31, Вул. Екатерінівська 6 (д/к №67), 8 школа №120, 23 Пров.Мясний 5 (д/к №253), вул.Греківська 3, 5, Гімназійна Наб. 22, 26, МК1608
|усунення дефекту "Зв" Ф400 МК1608/15 -МК1608/16 наб. Гімназична, 26 ПО ЗАЯВЦІ
|24.11.20
09-00
|24.11.20
18-00
|Осно
|ЦТП Марїнська, 22 вул.Марїнська,7, 11, 13/15, 15, 18, 22 ; пров. Столярний, 4-Б; вул. Москалівська, 2; вул. Марїнська,12/14; Нетечінська набережна,14 та 15; вул.Чаплигіна, 12
|дефект тр-ду Ф400 по" звороту " в МК-1608/15-1608/16 Наб. Гімназична, 26 ПО ЗАЯВЦІ
|24.11.20
09-00
|24.11.20
18-00
|Основянська філія