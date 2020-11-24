Адрес Причина отключения Дата откл. Дата ожид. вкл. Выполняет

Киевский РФТС

вул. Рудика, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 4-А (ДДЗ № 242), пров. 1-й Лісопарківський, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 2-й Лісопарківський, 4, 6, 7, 8-А, 10-А, 13-А, 14, 5 (ЦДЮТ), 13 (п-ка № 23) Дефект тр/пр-да Ф 530 по "Пр" між МК 2005 та МК 2006 вул. Чкалова, 3 (ПО ЗАЯВЦІ) 23.11.20

09-00 24.11.20

08-00 Київська філія

вул. Шишківська, 5, 6, 6-А, 8, 8-А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Старошишківська, 5, 7, 9, 9-А, 10, 11, 12, 8 (СШ № 52), 5-А (від.) Дефект тр/пр-да Ф 530 по "Пр" між МК 2005 та МК 2006 вул. Чкалова, 3 (ПО ЗАЯВЦІ) 23.11.20

09-00 24.11.20

08-00 Київська філія

вул. Ак. Проскури, 6, 8, 10, Старошишківська, 2, 4, 6, 6-А, Рудика, 1-А (ДДЗ № 74), пров. 1-й Лісопарківський, 7, 2-й Лісопарківський, 8, 10 Дефект тр/пр-да Ф 530 по "Пр" між МК 2005 та МК 2006 вул. Чкалова, 3 (ПО ЗАЯВЦІ) 23.11.20

09-00 24.11.20

08-00 Київська філія

Немышлянский РФТС

Огр.вул.:. вул.Танкопия, 39/18, вул.Ощепкова,16 (кв.61-180) дефект тр-ду Ф89 "О" між ТК43 і ж.б. вул. Танкопия, 39/18 23.11.20

12-00 24.11.20

18-00 Немыш

Хар.Дивизий, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 22а, пр-д Стадионній, 14/3 муз.шк.№12 дефект тр-ду Ф108 між ТК1-2 пр-д Стадионній,14/3 23.11.20

20-00 24.11.20

18-00 Немыш

Будут выполняться работы по заявке

Салтівське шосе, 240, 240а, 240б, 240в, 240г, 242, 242а, 242б, 244, 246, 246а, ул. Амосова, 5, 7, 1, 9а, 11, 9, 3. 7а шк. №375 дефект засувки №1 "П" Ф300 на ЦТП ПО ЗАЯВЦІ 25.11.20

08-00 25.11.20

17-00 Немыш

вул,Гв.Широнінців, 44, Б ,В вул,.Г.Праці, 46, 48, А, Б, В (д.к №367), Д, Е, 50 ,52 ,А, Б (д.к № 137), 54, А, Б, 56, 58, 60, А, Б, В.пр,Тракторобудівників, 89, А, Б, В, Г, 93 ,95, А вул.Гер.Праці, 54г ремонт зворотнього клапана Ф-200, заміна засувки Ф-200 ПО ЗАЯВЦІ 24.11.20

10-00 24.11.20

22-00 Моско

Вул. Москалівська 5, 7, 7в, 9, Вул. Воскресенська 13, 27, 29, 31, Вул. Екатерінівська 6 (д/к №67), 8 школа №120, 23 Пров.Мясний 5 (д/к №253), вул.Греківська 3, 5, Гімназійна Наб. 22, 26, МК1608 усунення дефекту "Зв" Ф400 МК1608/15 -МК1608/16 наб. Гімназична, 26 ПО ЗАЯВЦІ 24.11.20

09-00 24.11.20

18-00 Осно