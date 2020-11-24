Водитель находится в следственном изоляторе временного содержания.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, водителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.Напомним, что 23 ноября 25-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200» двигался по проспекту Ландау со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, в ходе чего сбил мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы черепной коробки и погиб на месте.