48-летнему «агроному» грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, в ходе обыска, который проводился 23 ноября в рамках уголовного производства по статье за незаконный изготовление и хранение наркотиков, у 48-летнего жителя Купянска нашли более килограмма сухих измельченных растений каннабиса, 5 кустов конопли и самодельное устройство для употребления наркотика.По словам мужчины, выращивал наркотические растения он исключительно для собственного употребления.