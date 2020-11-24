Рассмотрение госбюджета-2021 в Верховной Раде задерживается из-за согласования его параметров с МВФ, сообщил во вторник, 24 ноября, первый замглавы комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в телеграм.

"Бюджет-2021. До сих пор финальный документ не сформирован. Причина - (не)согласование с МВФ... Пока вероятная дата утверждения Бюджета на Кабмине - завтра, 25/11. Но без согласования с МВФ никто уже выносить не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести", - написал Железняк.По его словам, "дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%", "макропрогноз нужно пересмотреть на более реалистичный", и также есть вопрос по повышению минимальной зарплаты.При этом нардеп выразил мнение, что "с таким графиком уже очевидно, что транша не будет в этом году". "Но остается шанс на приезд миссии и staff agreement, а в текущей ситуации даже это нам критически необходимо", - добавил он.Напомним, Кабмин не смог утвердить проект бюджета ко второму чтению на внеочередном заседании 20 ноября. Рада не успеет принять госбюджет в срок - до декабря.