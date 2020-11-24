Турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработают завтра, 25 ноября, на станциях метро «Защитников Украины» и «Академика Барабашова».

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, аппараты для оплаты проезда банковской картой будут установлены в вестибюлях №1 и 2 на станции метро «Защитников Украины» и в вестибюле №1 на станции «Академика Барабашова».Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа», «Ботанический сад», «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях.Напомним, что оплата проезда банковскими картами внедрена в рамках расширения системы «E-ticket». Проект реализуется Харьковским городским советом совместно с компанией «VISA», компанией-инвестором «Платежный центр» и АО «Ощадбанк», который обслуживает банковские транзакции. При этом средства из городского бюджета не выделялись.