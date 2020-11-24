В минувшие субботу и воскресенье специалисты продолжили рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства относительно карантина выходного дня.

По информации ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области, в субботу, 21 ноября, специалисты проверили 2 202 субъекта хозяйствования. На 169 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 476 объектов, нарушения выявлены на 128.В воскресенье, 22 ноября, проверено 1 885 субъектов хозяйствования, на 56 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова проверили 1 145 объектов, нарушения выявлены на 23.Напомним, в предыдущие выходные, 14 и 15 ноября, в Харьковской области обнаружили больше 400 нарушителей карантина выходного дня, тогда проверили больше пяти тысяч объектов.