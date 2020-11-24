Команда одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы Glassdoor составила список из 20 профессий, спрос на которые больше всего снизился во время пандемии. Специалисты данных областей окажутся в зоне риска в 2021 году.

Аналитики Glassdoor проанализировали более миллиона вакансий и выделили 20 профессий, которые окажутся в зоне риска после пандемии СOVID-19 в 2021 году, пишет Fast Company.Отмечают, что наиболее пострадает первая пятерка: спрос на эти профессии катастрофически снизился за год. Тот факт, что даже некоторые должности в сфере здравоохранения и образования попали в этот список, доказывает: в эти непростые времена нет ничего определенного.20 профессий, которые больше всего пострадают из-за пандемии:АудиологКоординатор мероприятийДемонстратор продукцииОптикПоварПомощник руководителяКонсультант по красотеРаботник гостиницыСтилистТренерАмбассадор брендаГрумер для домашних животныхФизиотерапевтПрофессорСпециалист по персоналуСпециалист по оплате счетовРесепшионистИнструкторМенеджер по продажамБухгалтерГлобальная пандемия меняет поведение потребителей и привычки на рабочем месте. В связи с этим некоторые профессии, например, аудиолог, помощник руководителя и тренер, могут не вернуться на массовые позиции в течение многих лет либо вообще никогда, – считает главный экономист Glassdoor Эндью Чемберлен.Аналитики отмечают, что прогноз не учитывает другие непредвиденные события, с которыми человечество может столкнуться в 2021 году. По мере восстановления экономики ожидаются большие сдвиги на рынке труда с акцентом на стабильность и предсказуемость.