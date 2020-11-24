По состоянию на 24 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 36 939 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 51 986 случаев заболевания COVID-19, 27 453 человека находятся под медицинским наблюдением, 23 816 пациентов выздоровели, 717 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 24 ноября в Украине зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 647 976 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 263 человека умерли, 299 358 - выздоровели.