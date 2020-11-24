Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Вы будете очень заняты и всем нужны. Зато позже Небо вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Завтра пора начинать претворять свою мечту в жизнь. И день не пройдет даром.
Телец (21.04–20.05)
Вы будете склонны воспринимать жизнь слишком серьезно. Оно, может, и неплохо, но нервные клетки не восстанавливаются. Завтрашний день приведет вас либо к началу серьезных отношений, либо к их финалу.
Близнецы (21.05–21.06)
Период будет полон неожиданностей — как приятных, так и не слишком. Дела, запланированные заранее, лучше отложить. Завтра вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми.
Рак (22.06–22.07)
Не самое удачное время для построения планов, особенно далекоидущих. Они вряд ли оправдаются. Завтра ваше поведение должно соответствовать народной мудрости: «Сделал дело — гуляй смело».
Лев (23.07–23.08)
Сейчас вам можно все, только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь. Завтра постарайтесь построить день так, чтобы не предполагалось резких движений — не стоит надрываться.
Дева (24.08–23.09)
От того, с какими людьми и о чем вы будете говорить в эти дни, во многом зависит, как сложится жизнь в ближайшие пару недель. Завтра ваш дар убеждения куда-то запропастится — не стоит настаивать на своем.
Весы (24.09–23.10)
Период чреват стрессами, поэтому лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно, от дальних поездок. И то, и другое принесет мало радости. Завтра не стоит предпринимать серьезных действий.
Скорпион (24.10–22.11)
Это время будет отмечено значительностью, которая проявится в каждом вашем действии. Завтра вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль переставить мебель. Не надо!
Стрелец (23.11–21.12)
Вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Завтра вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Вас будут одолевать малоприятные чувства.
Козерог (22.12–20.01)
Сейчас можете безоговорочно довериться своей интуиции. Завтра стоит срочно заняться вопросом, который вы долго откладывали. Иначе рискуете накликать довольно мрачный период жизни.
Водолей (21.01–20.02)
Сейчас будет сложно сохранить объективность — слишком сильны порывы придушить кого-то, кто мешает спокойно жить. Завтра вас может одолеть соблазн удовлетворить любопытство недостойным способом.
Рыбы (21.02–20.03)
Будьте готовы к внезапным поворотам Фортуны – вам представится возможность поймать ее за хвост. Завтра вы вновь получите возможность заняться некогда отложенным дело. И, что самое интересное, оно пойдет.