Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы будете очень заняты и всем нужны. Зато позже Небо вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Завтра пора начинать претворять свою мечту в жизнь. И день не пройдет даром.Вы будете склонны воспринимать жизнь слишком серьезно. Оно, может, и неплохо, но нервные клетки не восстанавливаются. Завтрашний день приведет вас либо к началу серьезных отношений, либо к их финалу.Период будет полон неожиданностей — как приятных, так и не слишком. Дела, запланированные заранее, лучше отложить. Завтра вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми.Не самое удачное время для построения планов, особенно далекоидущих. Они вряд ли оправдаются. Завтра ваше поведение должно соответствовать народной мудрости: «Сделал дело — гуляй смело».Сейчас вам можно все, только ни в коем случае не играйте в прятки. Потеряетесь. Завтра постарайтесь построить день так, чтобы не предполагалось резких движений — не стоит надрываться.От того, с какими людьми и о чем вы будете говорить в эти дни, во многом зависит, как сложится жизнь в ближайшие пару недель. Завтра ваш дар убеждения куда-то запропастится — не стоит настаивать на своем.Период чреват стрессами, поэтому лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно, от дальних поездок. И то, и другое принесет мало радости. Завтра не стоит предпринимать серьезных действий.Это время будет отмечено значительностью, которая проявится в каждом вашем действии. Завтра вам или кому-нибудь из ваших родных может придти в голову шальная мысль переставить мебель. Не надо!Вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Завтра вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Вас будут одолевать малоприятные чувства.Сейчас можете безоговорочно довериться своей интуиции. Завтра стоит срочно заняться вопросом, который вы долго откладывали. Иначе рискуете накликать довольно мрачный период жизни.Сейчас будет сложно сохранить объективность — слишком сильны порывы придушить кого-то, кто мешает спокойно жить. Завтра вас может одолеть соблазн удовлетворить любопытство недостойным способом.Будьте готовы к внезапным поворотам Фортуны – вам представится возможность поймать ее за хвост. Завтра вы вновь получите возможность заняться некогда отложенным дело. И, что самое интересное, оно пойдет.