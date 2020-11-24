Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Харьковские СБУшники задержали чинуш, которые вымогали деньги у ветеранов завода за выдачу ордеров на жилплощади в общежитии на Архитектора Алешина, 17.Работяги завода, проработавшие там 20 лет с зарплатой 5-6 тыс грн, были вынуждены отдавать последние или занимать $3000-5000 для ордера, который им и так бесплатно уже выдавал Горсовет.Чтобы заставить заплатить, людей принудительно переселяли из одной комнаты в другую, ухудшали жилищные условия.Сейчас сотрудники Харьковского управления СБУ вместе со следователями ГУНП проводят обыски на предприятии. Прямо во время передачи взятки задержан один из фигурантов преступной схемы.Один из задержанных устроил целый спектакль, в надежде получить Оскар за лучшую мужскую роль», сказано в комментарии к выложенным фото.