События «Лоб в лоб»: в Харькове произошло серьезное ДТП на Гольдберговской (фото) Вечерний Харьков 14:30 578 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «На Гольдберговской ДТП», сказано в комментарии к выложенным фото. Читайте также В Харькове прошла акция против безнаказанности иностранцев на дорогах (фото) Под Харьковом уже рубят ёлки к Новому году (видео) Синоптики пообещали харьковчанам в среду мокрый снег БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове прошла акция против безнаказанности иностранцев на дорогах (фото) События 17:45 Лента новостей В Харькове прошла акция против безнаказанности иностранцев на дорогах (фото) 17:45 Под Харьковом уже рубят ёлки к Новому году (видео) 17:32 Синоптики пообещали харьковчанам в среду мокрый снег 17:24 В ВОЗ предупредили, при каких условиях вакцины остановят пандемию COVID-19 17:10 Харьковчанам настоятельно советуют не парковаться на Рымарской (видео) 16:52 В Харькове пытаются ликвидировать масштабную коммунальную аварию (видео) 16:30 Как выяснилось, у многих родителей всё-таки есть любимые дети 16:12