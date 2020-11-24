Правительство ввело несколько карантинных новаций. По мнению Кабмина, в борьбе с пандемией помогут пять основных цифровых решений.

В общественные заведения народ будут пускать только со смартфоном. В ближайшее время владельцев каждого заведения обяжут сгенерировать и разместить на входе QR-код, который посетители должны отсканировать, чтобы зайти внутрь. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболеет, то всем, кто был в данном заведении в то же время, придут соответствующие уведомления. Такая система, как говорят чиновники, успешно работает в Великобритании.Помимо этого, были анонсированы и другие карантинные новинки: автоматические штрафы за нарушение самоизоляции; электронные направления и очередь на ПЦР-тест, что позволит отслеживать очередь в режиме реального времени; электронные рецепты на лекарства и включение в программу «Доступные лекарства» антибиотиков; централизация сбора информации о новых случаях заболеваний, что даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.Большинство пользователей Facebook негативно отреагировали на нововведения. Особенно восприняли в штыки систему с QR-кодами, окрестив ее электронным концлагерем.– Я считаю, что очередная новация Кабмина нарушает конституционные права человека, – поделился своим мнением водитель такси Анатолий. – А если у меня нет смартфона? По разным причинам – допустим, он мне не нужен и я пользуюсь кнопочным телефоном, либо забыл дома, а может принципиально не ношу его с собой. Значит, вход в общественные заведения мне запрещен? Ну, просто нет слов.– Это нарушает право на мою частную жизнь, – говорит кассир Анастасия. – Не хочу я, чтобы данные обо мне содержались в какой-то системе. Нас и так лишили личной жизни – в каких только реестрах мы не содержимся. Кто угодно может узнать, где я живу, какую собственность имею, где работаю, есть ли у меня бизнес, замужем ли я, есть ли у меня дети, в каких магазинах делаю покупки, а теперь еще будут отслеживать буквально каждый мой шаг – куда и когда я заходила и что посетила. От этой мысли как-то неуютно и даже страшно становится.