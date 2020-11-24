Правоохранители Харькова установили личность мужчины, который погиб 23 ноября в результате аварии на проспекте Льва Ландау.

Как сообщили в полиции, им оказался 60-летний харьковчанин.Установлено, что водитель автомобиля ехал со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. От удара о машину нарушителю оторвало голову.Водитель иномарки задержан и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.