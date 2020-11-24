В учреждениях Северо-Восточного межрегионального управления отметили Всемирный день ребенка – праздник мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

С учетом карантинных требований для осужденных и заключенных, которые содержатся в учреждениях межрегионального управления, были организованы воспитательные мероприятия на правовую тематику, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Несовершеннолетние были привлечены к проведению правовых викторин, дискуссий, презентаций, конкурса рисунков «Мои права» и др.Сейчас в учреждениях, подчиненных управлению, находятся 88 несовершеннолетних из числа осужденных и заключенных.