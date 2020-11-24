Детские психологи не раз говорили, что наличие любимого ребенка в семье - огромная педагогическая ошибка, так как папы и мамы должны любить всех своих детей одинаково. Но реальность далека от идеалов, она показывает, что почти у каждого родителя всё-таки есть любимые сын или дочь.

Бывший британский премьер-министр Маргарет Тэтчер имела любимого сына, а королева Туманного Альбиона раздумывала над тем, какой из её детей является фаворитом. Как показал опрос мам из Австралии, проведённый на портале Facebook, почти у каждой есть любимый ребёнок. В некоторых семьях мамы больше любят сыновей, а папы дочек, и это вполне соответствует распространённой практике. Несмотря на тот факт, что отцы чаще всего ожидают именно рождения мальчиков.Любовь эта взаимная, сыновья чаще тянутся к мамам, а дочери к отцам. И лишь незначительное количество участниц опроса убеждены в том, что у них нет любимых детей, и ко всем в своей семье они относятся одинаково. Впрочем, другие исследования все равно показывают, что даже на подсознательном уровне родители все равно имеют фаворитов среди детей, как бы внешне они ни старались этого не проявлять.Так, одна женщина написала, что воспитывает трех детей, и любимчиков среди них нет. Но с каждым из детей у этой женщины выстраиваются различные отношения, поскольку каждому нужны «разные вещи и в разное время». Некоторые родители оказались даже испуганы самой мысли о том, что у них может появиться любимчик, поскольку они слышали, насколько это тяжело в психологическом плане для других детей, не являющихся фаворитами родителей, пишет The Daily Mail.