Бригады КП «Харьковводоканал» устраняют повреждение трубопровода холодного водоснабжения на пересечении улиц Софиевской и Лопанской.

Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.По его словам, на этом участке была выполнена замена аварийного участка трубопровода с последующим благоустройством. Сейчас произошло повторное повреждение водовода диаметром 250 мм, и бригады предприятия приступили к устранению аварийной ситуации.- Ремонтные работы ведутся с применением водопонижающих механизмов. Причина повреждения водопровода будет установлена после устранения аварийной ситуации. О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно, - отметил Владлен Волков.