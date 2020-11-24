В Дергачевском лицее – массовое отравление детей. Директор оштрафован. Возбуждено уголовное дело – полиция расследует «нарушение санитарных правил».

По состоянию на 20 ноября в результате вспышки инфекции в Дергачевском лицее №3 Харьковской области заболело 43 человек. Как уточнили в пресс-службе облгосадминстрации, от пищевой токсикоинфекции пострадали ученики разных классов, в том числе и младшей школы, а также учительница начальных классов. У всех симптомы одинаковые — тошнота и боль в животе. Лечат заболевших амбулаторно.Напомним, массовое отравление в лицее зарегистрировали 18 ноября пищевой токсикоинфекции. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит. Однако санитарные врачи не исключают, что причиной массового заболевания могла стать и ротавирусная инфекция.В учебном заведении проводится эпидемиологическое расследование – специалисты устанавливают причины возникновения болезни, факторы и пути передачи инфекции.Так, сотрудники филиала областного лабцентра, помимо дезинфекции, обработки помещения специальным раствором, взяли смывы с кухонного оборудования, пробы воды и продовольствия.– Организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных, – рассказали в лабораторном центре. –Результаты будут через 5–7 дней.Кроме того, эпидемическое расследование и внеплановую проверку по вопросам безопасности пищевых продуктов проводит ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковскойобласти.– При обследовании заведения выявлены нарушения требований санитарного законодательства: не согласованы перспективное двухнедельное меню и перечень поставщиков продуктов питания, продовольственного сырья и т.п., – сообщили областном управлении ГоспродпотребслужбыК тому же на пищеблоке используется выщербленная кухонная и столовая посуда. Нуждается в обновлении и технический инвентарь для уборки.– За выявленные нарушения на директора лицея составлен протокол о нарушении санитарных норм, – отметила начальник отдела ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Владлена Гарник. – Ответственность с руководителей не снимает и то, что они умолчали о ситуации. Кроме того, информация направлена в Нацполицию.Полиция уже открыла уголовное производство по факту отравления лицеистов. Дело квалифицировали как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлением.– По факту пищевого отравления учащихся первого и второго классов Дергачевского лицея № 3 открыто уголовное производство, – сообщили в ГУ НП в Харьковской области. – Расследование проводится по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.Ученики начальных классов с 20 ноября ушли на дистанционное обучение. Средняя и старшая школы пока получают образование в обычном режиме.