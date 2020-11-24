В субботу, 21 ноября, вступил в силу закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и транспорте. Нарушителям придется выложить от 170 до 255 гривен на месте – решение суда уже не понадобится.

Полдень воскресного дня. В подземном переходе одной из станций метрополитена на Салтовке зорко высматривает нарушителей наряд полиции. Останавливают женщину без маски.– Ой, а что уже штрафуют? – испугалась нарушительница. – Да я же в метро не спускаюсь – просто через дорогу перешла. А ведь на улице, говорили, без маски можно.Патрульные попросили женщину надеть маску, разъяснили, что подземный переход тоже считается общественным местом, напомнили, что маска должна закрывать рот и нос, проинформировали о штрафах, которые теперь выписываются на месте, и... отпустили.– Пока ограничиваемся разъяснительной работой и, естественно, просим человека надеть маску. Если он оказывает сопротивление, отказывается надевать средство защиты – выписываем админпротокол. Но пока таких не было, – рассказали патрульные.Как разъяснил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, полиция ведет профилактическую работу.– Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решение в отношении лиц, находящихся в общественных местах или транспорте без правильно надетых масок либо респираторов. В первую очередь полицейские действуют превентивно, то есть сначала делают замечание. И только в случае отказа документируют действия правонарушителя, – сообщил Игорь Клименко.В пресс-службе Нацполиции уточнили, что правоохранители также раздают защитные маски тем, кто их не имеет. Правда, харьковские патрульные об этом даже не слышали.– Нет, маски мы никому не раздаем – у нас их нет, – удивляются они.