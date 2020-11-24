Гражданка из Узбекистана пыталась без декларирования и уплаты таможенных платежей ввезти на территорию Украины большое количество спортивных костюмов. Нарушить закон не позволили сотрудники Слобожанской таможни.

На таможенном посту «Аэропорт Харьков» во время углубленного досмотра багажа и ручной клади с помощью рентгенаппарата Rapiscan специалисты Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили у пассажирки авиарейса из Стамбула большое количество женских и мужских спортивных костюмов, сообщает пресс-служба таможни. Объемы ввозимой одежды превысили необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины.Гражданка Узбекистана, которая формой прохождения таможенного контроля избрала «зеленый коридор», нарушила установленный Таможенным кодексом Украины порядок. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей ч.1 471 Таможенного кодекса Украины.– Стоимость предметов нарушений составила почти две тысячи евро, – говорят в пресс-службе таможни. – Это при том, что один человек может ввезти через границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей товар стоимостью не более тысячи евро (при ввозе товаров на таможенную территорию Украины через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения).