Украинские аграрии по состоянию на 23 ноября собрали 60,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 96% площади, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что всего уже собрано 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5млн га.В частности, уже завершили уборку таких культур, как пшеница, ячмень, горох, просо, гречка, подсолнечник и рапс.Продолжается сбор кукурузы, которой уже собрано 25,2 млн тонн с площади 4,8 млн га (89% к прогнозу) и сои, ее собрали 2,7 млн тонн с площади 1,3 млн га (98%). Также собрано почти 8,3 млн тонн сахарной свеклы с площади 196 тыс. га (91% к прогнозу).Также сообщается, что к 23 ноября аграрии засеяли основными озимыми культурами почти 7,9 млн га, что составляет 96% к прогнозу.Ранее сообщалось, что в этом году аграрии соберут худший урожай кукурузы с 2016 года.Напомним, в апреле Минэкономторг ухудшил прогноз урожая зерновых в 2020 году до 60 млн тонн из-за недостаточного уровня осадков. Ранее предполагалось, что урожай может достичь 75 млн тонн.