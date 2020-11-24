В Харькове столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает областная полиция.Правоохранители заявили, что авария произошла во вторник, 24 ноября в 11:00 на перекрестке улиц Гольдберговской и Грековской.Полиция установила, что столкнулись автомобили Volkswagen Passat под управлением 43-летнего водителя и Daewoo Lanos под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водители и два пассажира автомобиля Daewoo — 37-летняя женщина и 4-летний ребенок.Следственным управлением решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Все обстоятельства аварии устанавливаются.