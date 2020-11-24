Сообщение об исчезновении 10 и 12-летних братьев из патронатной семьи поступило в Близнюковское отделения полиции 24 ноября.

Как сообщили в полиции, на поиски детей сразу же был ориентирован личный состав отдела полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий местонахождение ребят было установлено, что братья пытались автостопом доехать до села Криштоповка, где живет их родная мать.С подростками полицейские провели с детьми профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули братьев во временное место проживания.