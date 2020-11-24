Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове снайпера террористической организации «ЛНР».

Как сообщается, в 2015 году злоумышленник присоединился к оккупационным силам РФ и был назначен главарем одной из прокремлевских банд, а спустя некоторое время прошел специальную подготовку и стал снайпером.Фото: СБУ«С августа 2015 по июль 2016 в составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое», — рассказали в СБУ.После этого злоумышленник решил вернуться в Харьков, где несколько лет скрывался от украинского правосудия.