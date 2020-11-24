В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, следователи установили, что 19 марта текущего года патрульный, находясь вне службы, двигаясь на автомобиле «Opel Tigra» по Московскому проспекту со скоростью более 100 км / час столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2104». После чего автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с грузовиком «Volvo», которая стояла припаркованная на обочине.В результате аварии пассажирка «Opel Tigra», которая является действующим сотрудником патрульной полиции, получила тяжкие телесные повреждения, а водитель автомобиля «ВАЗ 2104» получил телесные повреждения средней тяжести.Таким образом, патрульный обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения. Если вина полицейского будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.