В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух подозреваемых в растрате имущества по предварительному сговору м служебному подлогу.

По данным следствия, два государственных учреждения заключили между собой договор о проведении лабораторных исследований. Однако зная, что услуги были предоставлены не в полном объеме, директор госучреждения внесла ложные сведения в акт выполненных работ, который подписал второй подозреваемый, будучи в должности руководителя госпредприятия. В дальнейшем документ позволил перечислить 150 тысяч гривен на счет первого госучреждения.Если вина обвиняемых будет доказана в суде, их ждет наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, во время досудебного расследования прокурором предъявлен гражданский иск на 150 тысяч гривен.