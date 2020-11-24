В 10:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории городской свалки рядом с городом Красноград.

Когда к месту вызова прибыло оперативное отделение Государственной пожарно-спасательной части, огонь охватил металлический вагончик, а площадь пожара составила 25 кв.м. Как стало известно впоследствии, во время попыток самостоятельно справиться с огнем пострадал бездомный, 1967 года рождения. Мужчину с ожогами госпитализировали в Красноградскую центральную районную больницу.