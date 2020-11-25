Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №6), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31, ул. Ахсарова, 1, 1-а,в, пр. Победы, 48, 48-а до 20:00 25.11.20 г.

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 20-а (п. №6), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31, ул. Ахсарова, 1, 1-а,в, пр. Победы, 48, 48-а Индустриальный район: ул. Зубарева, 28 (п. №2), 45 (п. №2, стояк) до 17:00 25.11.20 г.

ул. Зубарева, 28 (п. №2), 45 (п. №2, стояк) до Киевский район: ул. Гаршина, 3 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.11.20 г.

ул. Гаршина, 3 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская, 3-а (п. №2, стояк) Московский район: пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Бучмы, 50 до 20:00 25.11.20 г.

пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк), ул. Бучмы, 50 Немышлянский район: ул. Ощепкова, 8/1 (п. №2, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) до 20:00 25.11.20 г.

ул. Ощепкова, 8/1 (п. №2, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №2, стояк) Новобаварский район: пер. Лизы Чайкиной, 1 (стояк), ул. Григоровская (ч/с), ул. Семинарская (Володарского) (ч/с) до 20:00 25.11.20 г.

пер. Лизы Чайкиной, 1 (стояк), ул. Григоровская (ч/с), ул. Семинарская (Володарского) (ч/с) Слободской район: ул. Танкопия, 12 (п. №7) до 17:00 25.11.20 г. ; б-р Жасминовый, 18 (п. №1, стояк), пр. Московский, 96 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №13, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25.11.20 г.

ул. Танкопия, 12 (п. №7) ; б-р Жасминовый, 18 (п. №1, стояк), пр. Московский, 96 (п. №5, стояк), пр. Льва Ландау, 20 (п. №13, стояк), пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №4, спаренный стояк) Холодногорский район: ул. Старопрудная, 12 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №4, стояк), ул. Волонтерская, 70 (стояк) до 20:00 25.11.20 г.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: