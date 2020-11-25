Руководство подозревается в вымогании денег со своих работников.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данным следствия, должностные лица АО «Харьковский тракторный завод» систематически требовали неправомерную выгоду за оформление ордера, на основании которого можно было осуществить приватизацию комнат в общежитии предприятия.Чтобы оформить соответствующий ордер, работники предприятия должны были заплатить 3 тысячи долларов США, а если те отказывались платить, руководство предприятия сообщало им о том, что их будут переселять в другое общежитие.Проводятся обыски на территории предприятия, устанавливаются все обстоятельства. Решается вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.