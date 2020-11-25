Спустя 75 лет боеприпасы продолжают угрожать жизням жителей региона.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 24 ноября пиротехники ведомства провели работы по обследованию территории рядом с селом Каменка Изюмского района для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.Всего было выявлено 29 боеприпасов, из которых 15 артснарядов разного калибра, 6 минометных мин разного калибра, 2 гранаты РГД-33 и 6 гранат Ф-1.Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены.