В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц.

Как установили следователи, старший инспектор отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы и уже бывший инспектор отдела административной практики несанкционированно изменили информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный портал Национальной полиции Украины».Сотрудница полиции, используя личный пароль и логин входа в программный комплекс неправомерно разблокировала доступ пользователям к подсистеме «Админпрактика». Другой полицейский совершил вход в указанный портал и внес изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, закрыв административное производство.Неправомерные действия указанных полицейских позволили водителю, который совершил административное правонарушение, избежать запрета на управление транспортным средством.Если вина подозреваемых будет доказана, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.