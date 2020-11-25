В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц.

Как установили следователи, старший инспектор отдела сопровождения интегрированной информационно-поисковой системы и уже бывший инспектор отдела административной практики несанкционированно изменили информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Сотрудница полиции, используя личный пароль и логин входа в программный комплекс неправомерно разблокировала доступ пользователям к подсистеме «Админпрактика». Другой полицейский совершил вход в указанный портал и внес изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, закрыв административное производство.

Неправомерные действия указанных полицейских позволили водителю, который совершил административное правонарушение, избежать запрета на управление транспортным средством.

Если вина подозреваемых будет доказана, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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