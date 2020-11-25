23 ноября водитель автомобиля «Mercedes-Benz E200», двигаясь по проспекту Льва Ландау со стороны проспекта Московского в направлении улицы Олимпийской, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. 60- летний пешеход получил травмы черепной коробки и погиб на месте.

Как сообщили в полиции, в настоящее время следователями следственного управления проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.В рамках расследования полицейские ищут свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов, которые во время аварии, в 14:50, находились в районе ДТП. Их просят обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу:ул. Маяковского, 22, к следователю Клочко Станиславу Богдановичу или по телефону: 0930001601.