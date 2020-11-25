36-летний киевлянин распространял наркотиков на территории Московского района.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, в начале мая текущего года в Московское районное отделение полиции поступила оперативная информация о том, что житель города Киева занимается распространением наркотиков на территории района.Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 36-летний киевлянин, в доме у которого обнаружили 500 граммов готового наркотического вещества «амфетамин» и 650 граммов прекурсоров для его изготовления.В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.