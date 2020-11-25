Работники полиции доказали причастность 39-летнего жителя Житомирской области к семи эпизодам преступной деятельности.

Как сообщили в областном главке, 8 июля текущего года в полицию обратилась жительница поселка Бабаи. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина через Интернет отправляет ее малолетний дочери сообщение интимного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 39-летний житель города Житомира. Во время проведения обысков по месту жительства мужа, правоохранители изъяли вещественные доказательства.Сотрудники полиции установили, что примерно в июле прошлого года злоумышленник зарегистрировался в Интернет-сети и познакомился с 11-летней девочкой, представившись 13-летним подростком. Мужчина сначала посылал ребенку сообщения и вел с ней беседы на сексуальные темы, а также учил ее половым извращением. Удостоверившись, что ребенок выполняет каждое его требование, он попросил девочку сфотографировать и снять на видео свои половые органы и отправить ему. Мужчина почти ежемесячно до мая этого года выходил на связь с пострадавшей и просил воспроизводить сексуальные акты, а фотографии отправлять ему.Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Харьковского отдела полиции Андрей Дмитриев, в настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.