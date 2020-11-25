Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

Согласно информации коммунальщиков, за 24 ноября было устранено 19 повреждений на водопроводных магистраляхРаботы были выполнены: ул. Дарьяльская, 58, ул. Михаила Водяного, 57, ул. Метростроителей, 41, ул. Можайская, 12, ул. Маршала Батицкого, 35, ул. Познанская, 8-б, пер. Корсиковский, 61, ул. Ошепкова, 9, пер. Снегиревский, 5-7, ул. Яснополянская, 37, ул. Тимирязева, 42, ул. Саратовская, 22, ул. Валдайская, 15/25, ул. Полевая, 6, пос. Песочин (в/д Набережный, 11), пр. Победы, 76, ул. Рогатинская Левада, 4, ул. Ахсарова, 1-а, ул. Клочковская, 25.После выполнения работ коммунальщики провели гидравлическое испытание на прочность, промывку и санитарную обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.