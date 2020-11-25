Власти будут вынуждены ввести усиленный карантин в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала Украина 24 в среду, 25 ноября.

- Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть, что может быть более жесткий карантин. Понятно, что с точки зрения эпидемиологии и разрыва этой цепи лучший метод - это полный разрыв передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который в принципе почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения. Это я говорю с чисто медицинской точки зрения, - сказал министр.При этом он отметил, что нужно учитывать состояние экономики.- Есть и другая сторона - это экономика нашей страны. Это очень важно. И когда мы предлагаем полный жесткий карантин, то сразу есть расчеты Министерства финансов, можем ли мы это выдержать, или не можем. Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, что мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни. Если мы говорим о полном жестком карантине, он будет касаться всех без исключения, как это было весной, - заявил Степанов.Ранее министр назвал условием жесткого карантина заполненность COVID-коек на 80%. Сейчас этот показатель находится на уровне 52%.