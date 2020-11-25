В связи с пандемией Covid-19 проведение «Евровидения-2021» по всем сценариям может не состояться. Чтобы спасти конкурс организаторы ввели особое правило – оно обеспечит зрителям возможность насладиться выступлением каждой страны независимо от обстоятельств.

Это условие очень простое: перед мероприятием каждый участник должен записать живое исполнение своей конкурсной песни. Запись организаторы смогут использовать в том случае, если представитель страны-участницы не сможет приехать в Роттердам из-за коронавируса, говорится на официальном сайте конкурса.Запись должна проходить в реальном времени (как это было бы на конкурсе) без внесения каких-либо изменений в вокал или любую часть самого выступления после записи. Ролик должен быть уникальным и оставаться неопубликованным до конкурса в мае.За съемку данного видео будет отвечать национальный вещатель каждой страны, а организаторы «Евровидения» будут наблюдать за записью выступления в онлайн-формате, чтобы обеспечить честность соревнования.Свои «живые» записи участники конкурса должны представить к концу марта.– Надеемся, что все или большинство артистов смогут поехать в Роттердам в мае, но наличие прямой записи на пленку гарантирует, что их выступление увидят миллионы зрителей, что бы ни случилось, – отмечают организаторы.Напомним, в нынешнем году организаторы конкурса после долгих раздумий приняли решение отменить «Евровидение» из-за пандемии коронавируса. Мероприятие состоится следующей весной без изменения страны и города – конкурс примет Роттердам (Нидерланды). Правда, участникам придется подготовить новые песни.