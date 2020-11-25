По состоянию на 25 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 37 294 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 52 532 случая заболевания COVID-19, 26 489 человек находятся под медицинским наблюдением, 25 318 пациентов выздоровели, 725 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 661 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 492 человека умерли, 307 778 - выздоровели.