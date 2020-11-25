Сколько пословиц и поговорок о хлебе вы можете вспомнить сходу, без подготовки? Не меньше двух – так точно. Хлеб – везде: в голове, в народном творчестве и, конечно же, за столом. Понятие об этом святом продукте мы впитываем буквально с молоком матери. Правда, знания о том, что же входит в состав хлебушка, который выпекается в промышленных масштабах, приходят несколько позже. Давайте разбираться, в чем же польза и вред хлеба.

Из чего делают хлеб

Как производят промышленный хлеб

Цельное зерно полезнее

Не хотелось бы кощунствовать и поднимать руку на святое, но от правды, похоже, никуда не денешься. Хлеб массового производства – это не только всему голова, кормилец, в дороге не помеха и половина обеда, но и консерванты, красители, ароматизаторы и прочая химия. Хлеб – это сытная, быстрая и очень удобная еда. Намазал маслом, сделал бутерброд, добавил сухарики в салат – и уже не голоден. Так стоит ли рассуждать о пользе и вреде хлеба, если он есть, и мы его будем есть? Конечно, стоит. Хлеб ведь тоже бывает разный, и разложить его на молекулы не помешает.Для выпечки хлеба можно использовать самые разные виды муки. Самая популярная – пшеничная. Из нее пекут белый хлеб, польза и вред которого стали притчей во языцех для диетологов. Сюда же отнесем сдобу, булки, пироги и прочую вкуснятину с белоснежным мякишем.Из ржаной муки пекут черный хлеб, в частности «Бородинский». В ней не слишком много клейковины, поэтому при выпечке «черную» муку смешивают с белой.Овсяная мука используется для выпекания хлеба, различных лепешек, восточного пресного хлеба (питы). Чтобы тесто лучше подходило, овсяную муку зачастую смешивают опять же с пшеничной.Гречневая мука совсем не содержит глютена, поэтому в промышленных масштабах отдельно для выпечки хлеба ее не используют, а смешивают с пшеничной.Кукуруза – самый первый хлебный злак в истории человечества. Пекут из нее хлеб и сейчас, чаще всего из смеси кукурузной и пшеничной муки. Ячменная мука, если сравнивать с пшеничной, довольно грубая. Она активно используется при выпечке лепешек, хлебцев. Ячменю не хватает клейкости, поэтому для хлеба, как правило, берут смесь ячменной и пшеничной.Все перечисленные злаки и мука из них невероятно полезны. Каждое зернышко наделено огромной силой и множеством животворных элементов. Другое дело – как все это природное богатство использовать.В хлебе массового производства используется рафинированная мука. По сути такая мука – абсолютно пустой продукт. В процессе рафинации из зерен извлекаются так называемые балластные вещества (самые полезные). Сначала избавляются от зернового зародыша, потому что он быстро портится. А между тем это наиболее биологически активная часть зерна. Потом зерно лишается отрубей – богатейшего источника витаминов, минералов и клетчатки. И под финальные фанфары убирается так называемый алейроновый слой (который окружает зародыш), изобилующий ценным растительным белком. А что остается? Из полезного практически ничего – клейковина да крахмал.Также при промышленном производстве применяются пищевые добавки, а именно красители, консерванты, ароматизаторы. Многие производители покупают зерно не самого высокого качества, поэтому добавляют улучшители (усиливающие активность глютена), антиокислители – и получают удобоваримый продукт, который идет в производство. Для отбеливания муки применяются химикаты с неаппетитными названиями вроде пиросульфита натрия, диоксида хлора, перекиси бензоила. Хлор особенно впечатляет.Конечно же, в рецептуру массового продукта не входит ни оливковое масло, ни даже подсолнечное. В ход идут гораздо более дешевые варианты, а потому и польза такого хлеба не очевидна.Для изготовления дрожжей используется несколько десятков видов сырья, и большинство из них можно назвать пищевым с большой натяжкой. Кроме того, существует мнение, что споры дрожжевых грибков не погибают в процессе выпекания хлебобулочных изделий, а значит съедаемые человеком грибки рано или поздно поселяются в его организме. И еще неизвестно, кто кого ест. Так считают противники дрожжевого хлеба.Диетологи и адепты здорового образа жизни советуют употреблять хлеб исключительно из цельнозерновой муки. А где цельнозерновой, там зачастую и бездрожжевой хлеб. В цельнозерновой выпечке, как правило, используются не дрожжи, а специальные закваски: ржаная; овсяная; пшеничная; из шишек хмеля; кисломолочная.Набор полезных элементов в живом бездрожжевом хлебе впечатляет. Здесь и растительные белки, и клетчатка, и сложные углеводы, витамины группы В, никотиновая кислота, а также калий, кальций, магний, натрий, кобальт, железо, йод и даже «жизнерадостная» аминокислота триптофан, которая помогает синтезировать гормон радости серотонин. В крайнем случае можно обойтись хлебом из обойной муки, т. е. муки грубого помола. Клетчатка способствует хорошему пищеварению и перистальтике кишечника, обеспечивает нормальный обмен веществ и приводит в норму микрофлору.В хлебе из цельного зерна, особенно ржаном, очень много пищевых волокон – непревзойденных помощников в пищеварении. Фишка в том, что организм эти грубые волокна не усваивает, а потому они разбухают в кишечнике и чуть ли не в буквальном смысле всасывают в себя яды и токсины. Они работают в организме как веник, выметая все ненужное. А, кроме того, бездрожжевой хлеб очень долго может оставаться свежим.Вред такой хлеб может нанести людям с воспалением желудка или кишечника, поскольку грубые частички волокон и клетчатки могут раздражать слизистую. Язвенникам и страдающим от гастрита тоже следует быть осторожными, особенно с продуктами из ржаной муки. Каким бы вкусным и полезным ни был хлеб, польза и вред могут идти рядом. Главное выбрать то, что подходит именно вам.