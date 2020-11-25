Новые услуги начали предоставлять в харьковском Доме недвижимости (пл. Павловская, 4).

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, среди них - выдача выписки из Государственного земельного кадастра, услуга «коммунальный сервис» и представительство интересов в суде.Заместитель городского головы отметил, что последнюю услугу ввели на запрос граждан. Высококвалифицированные специалисты помогут желающим разобраться в юридических тонкостях и сопроводят клиента до конечного результата.- Наша цель - предоставлять все услуги, связанные с недвижимостью, которые нужны харьковчанам. Например, идет спор о наследстве. К нам приходит клиент, предоставляет документы, и наши специалисты разбираются с ситуацией, разрабатывают конкретный алгоритм действий и помогают сопроводить клиента до момента оформления права собственности на проблемный объект, - отметил Олег Дробот.Также, по его словам, теперь в Доме недвижимости можно оформить технический паспорт за четыре часа.- Есть обстоятельства, когда срочно нужно оформить технический паспорт. Техник делает замеры на объекте, согласовывает данные с клиентом и реально в течение четырех часов с момента обращения технический паспорт будет готов и передан заказчику, - сообщил заместитель городского головы.Кроме того, Олег Дробот отметил, что теперь в Доме недвижимости можно оформить договор с коммунальными предприятиями «Комплекс по вывозу бытовых отходов» и «Экоресурс». В дальнейшем планируется ввести переоформление лицевых счетов с другими коммунальными предприятиями, в частности, с «Харьковводоканалом» и «Харьковскими тепловыми сетями». Таким образом, харьковчане смогут в одном месте решить многие вопросы, не посещая различные инстанции.