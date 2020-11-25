Петиция о закрытии харьковского коксового завода набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы попасть на рассмотрение президента. Однако это далеко не единственный источник загрязнения окружающей среды в нашем городе. У специалистов качество воздуха в Харькове особых нареканий не вызывает, однако общественность не согласна.Начальник комплексной лаборатории наблюдений за загрязнением природной среды Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Наталья Драч характеризует ситуацию с качеством атмосферного воздуха в Харькове как хорошую.
– В предыдущем месяце не было превышения ни по каким ингредиентам, – говорит Наталья Драч. – Отборы воздуха в городе проводятся на десяти постах, мы проводим анализ по 20 ингредиентам. Наблюдения ведутся каждый день, кроме выходных, четыре раза в сутки. За месяц мы определяем около четырех тысяч проб. Так что можно со всей ответственностью сказать, что качество воздуха в Харькове за предыдущий месяц хорошее.
Поддерживает мнение метеоролога и главный специалист НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем» Георгий Гудков.
– В Харькове более-менее нормальная обстановка с качеством воздуха, поскольку крупные промышленные предприятия сейчас практически не работают. Кроме того, люди в меньшей мере жгут листья – сказалась введенная система штрафов за сжигание листвы. Так что обстановка более-менее благоприятная, – говорит специалист.
Единственная проблема, по его словам, – автотранспорт.
– Думаю, что по районам города качество воздуха все-таки разнится. Одно дело – центр, где из-за машин просто невозможно перейти улицу, например, Пушкинскую. И совсем другое — окраина, где воздух, безусловно, чище. Есть локальные зоны, где может быть превышение вредных веществ.
Координатор ОО «Зеленый фронт» Олег Перегон считает ситуацию с качеством воздуха в Харькове катастрофический. По его словам, давно уже необходимо вмешательство государственной власти в то, что происходит в городе в целом, и в «философию» городской власти, которую мы в последние годы наблюдаем.
Пункты контроля воздуха морально устарели
Пункты контроля качества атмосферного воздуха, расположенные в Харькове, давно уже морально устарели.
– Принцип размещения таких пунктов – это 70–80-е годы прошлого века. С тех пор география города изменилась. Там, где находятся данные пункты, сегодня сплошные офисные центры. Мир развивается, появляются новые технологии. Необходимо не четыре раза в сутки делать измерения, а ежечасно, причем автоматически, – считает координатор ОО «Зеленый фронт» Олег Перегон.
Кроме того, таких пунктов недостаточно. Однако мэрия, по его мнению, не делает ничего в данном направлении.
– Если мы возьмем Программу охраны окружающей среды Харькова на 2013–2017 годы, которая не была выполнена и продлена до 2020 года (и тоже не была выполнена), то в ней констатируется, что десяти пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенных на территории Харькова, – недостаточно. Харьков планировал до 2020 года расширить сеть пунктов – ничего выполнено не было, – говорит Олег Перегон. – Количество денег, которые все эти годы выделялись на экологический фонд, увеличилось в разы. Однако городские чиновники не сподобились ни обновить эти пункты, ни хотя бы поставить один передвижной пункт, который мог бы в автоматическом режиме днем и ночью проконтролировать любое предприятие. Как, например, было сделано в Краматорске. У нас такого пункта нет. И что делает городская власть? Новая программа по защите окружающей среды Харькова, которая была предложена городской властью для обсуждения, уже не предусматривает расширения этих десяти пунктов. В документе констатируется: есть десять пунктов наблюдения – и хорошо. Ни один человек не наказан за то, что мы болеем, что наш воздух очень плохого качества, что контроля по-сути нет.
Что отравляет харьковскую атмосферу
Загрязнителей атмосферы в Харькове предостаточно.
– Не только скандальный коксовый завод загрязняет воздух в Харькове. Таких предприятий ни одно, и не десять, которые для комиссии демонстрируют наличие фильтров, а ночью производят выбросы вне этих фильтров, чтобы сэкономить, – говорит Олег Перегон. – Мы обнаружили в Харькове шесть мест открытого сжигания мусора. Массового! В Харькове работают котельные, которые сжигают брак производства просто в городе, без каких-либо фильтров. Харьковчане выкладывают в YouTube кадры такой деятельности буквально рядом с жилыми домами. И подобных примеров множество.
Да еще и чиновники, по словам эколога, вносят свой вклад в загрязнение атмосферы.
– Условно говоря, все загрязняющие выбросы в атмосферу можно разделить на три – стационарные, переносные и природные. Что касается природных, то Харьков размещается на песчаных грунтах и превышение допустимой концентрации пыли очень часто наблюдается во многих районах, – говорит Олег Перегон. – Помню пресс-конференцию еще 1998 года, где специалисты говорили: заканчивайте с субботниками, перекапывание земли в Харькове – просто уничтожение здоровья харьковчан. Перекопанная земля – источник пыли, от которой мы все страдаем. Пыль раздражает слизистые оболочки легких и другие загрязнители воздуха легче проникают в кровь, нанося больше вреда человеку. В прошлом году были субботники? Были. Что делали наши власти предержащие? С лопатами перекапывали землю. Зачем?! Это же глас вопиющего в пустыне, который мы повторяем каждый год.
Безусловно, сказывается и фанатичное уничтожение зеленых насаждений в черте города.
– Вырубка зеленых насаждений приобрела в Харькове просто катастрофический характер. Возьмите гугл-карты за последние 10–20 лет – город сереет. А что под Харьковом делается? Сколько лесов вырублено за последние месяцы, сколько лесополос уничтожено, – замечает Олег Перегон. – Харьковчанин Квитка-Основьяненко в свое время писал, что песчаная буря снесла в Харькове церковь, уничтожила парк и несколько строений. Мы возвращаемся в те времена.
Самые проблемные места
Начальник комплексной лаборатории наблюдений за загрязнением природной среды Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Наталья Драч соглашается: пыль – действительно один из самых проблемных моментов в процессе загрязнения воздуха, хотя и не критический.
– Однако не от перекапывания земли, а от того, что проезжающий автотранспорт поднимает пыль. Дроги должны убираться. Ну как такое возможно – идешь по дороге, а вокруг тебя пыль поднимается, машина проехала – за ней облако пыли? – недоумевает метеоролог. – Кстати, на обочинах дорог есть два поста. Пыль поднимается, но не критично – все в пределах допустимых концентраций.
В свою очередь, главный специалист НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем» Георгий Гудков источником проблем называет автотранспорт, свалки и места, где происходит несанкционированное сжигание мусора.
– Основной загрязнитель в области – свалки, газодобывающие предприятия и Змиевская ТЭЦ, которая работает на угле, хотя там и есть очистка, – добавляет специалист.
Слезь с кобылы, которая сдохла
Между тем петиция харьковчан президенту с предложением закрыть или ограничить работу четырех химических предприятий Харькова, в частности, коксового завода, набрала необходимое количество голосов, чтобы попасть на стол главы государства.
Однако у специалистов претензий к заводу нет.
– Ближайший от коксохима пункт контроля качества атмосферного воздуха находится в районе улицы Врубеля на Баварии – превышений нет, – констатирует Наталья Драч. – А непосредственно возле предприятия постов у нас нет. В советские времена у каждого завода был такой пост, а сейчас они его просто убрали.
Георгий Гудков считает, что закрывать завод все же не стоит.
– Можно, конечно, закрыть все предприятия, но это не выход. Нужно создать условия, когда работа коксохима не будет оказывать такого негативного влияния. В Харькове есть Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности (ГИПРОКОКС), который делал оборудование для всего бывшего СССР, в том числе для очистки заводских выбросов. Харьковский НИОХИМ делает аналогичные разработки. Так что, наверное, все-таки не стоит не закрывать производство, поскольку в наше время не существует абсолютно чистого производства. Просто необходимо ужесточить требования по экологии и сделать так, чтобы производство наносило наименьший ущерб.
Эколог Олег Перегон считает, что нужно «слезть с кобылы, если она сдохла».
– Коксовый завод был построен в 30-х годах прошлого столетия по философии еще царских времен – как экспериментальное производство. Старая индейская пословица гласит: «Если ваша кобыла сдохла, слезьте с нее». Эта «кобыла» уже сдохла, ее больше нельзя эксплуатировать, – говорит общественник. – Посмотрите на Авдеевский коксохимичесий завод – один из самых больших в Европе. То, чем травит Харьков коксохим, там собирают и продают за валюту даже в Египет. А мы травимся тем, что должно приносить нам деньги... Один из самых крупных загрязнителей воздуха – и нет контролирующего поста около него? Мы такие бедные? Миллионы идут в экологический фонд – такого финансирования экологии, как в последние годы, не было никогда. И куда идут деньги? На канализацию, на строительство подходов к родничкам, а не на то, чтобы контролировать загрязнителей, очищать город и продлевать жизнь харьковчан. Никто не хочет кокса от морально устаревшего предприятия, никто не хочет умирать молодым.
Как улучшить воздух в Харькове
По словам Георгия Гудкова, меры, которые позволят улучшить качество воздуха, прописаны уже давно.
Во-первых – озеленение, – говорит он. – Каждое дерево не только выделяет кислород, но и задерживает загрязняющие вещества, пыль. Кроме того, они имеют противошумный эффект. Так что чем больше деревьев мы высаживаем, чем больше зеленеет наш город, тем лучше качество воздуха.
Во-вторых – приоритет общественного транспорта.
– Чем большей людей пересядет из собственных машин на общественный транспорт, особенно электрический, тем меньше выбросов от автомобилей. Это может в разы снизить загрязненность воздуха в городе, – продолжает Георгий Гудков. – Кроме того, необходимо внедрение евростандартов на транспорт. Ну а затем – переход с бензиновых двигателей на электрические.
В третьих – переход на альтернативные источники электроэнергии.
– Кстати, в Украине это сейчас широко внедряется За счет того, что «зеленый тариф» растет – сейчас выгодно переходить на электроэнергию из возобновляемых источников, – говорит специалист. – За счет этого идет снижение выбросов. Ну и, конечно же, – снижение выбросов промышленных предприятий за счет внедрения определенных показателей по выбросам загрязняющих веществ, которые уменьшают общую нагрузку на воздух.
В свою очередь, Олег Перегон считает: чтобы изменить ситуацию – в области должна работать экологическая политика.
– В облсовете должна быть отдельная комиссия по экологии, которая бы консультировалась с профессионалами – выслушивала мнение научных институтов, ученых. А у нас сегодня в облсовете работает комиссия по вопросам транспорта, связи и потом только экологии. Так жить нельзя, – говорит эколог.