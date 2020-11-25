Петиция о закрытии харьковского коксового завода набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы попасть на рассмотрение президента. Однако это далеко не единственный источник загрязнения окружающей среды в нашем городе. У специалистов качество воздуха в Харькове особых нареканий не вызывает, однако общественность не согласна.

Пункты контроля воздуха морально устарели

Что отравляет харьковскую атмосферу

Самые проблемные места

Слезь с кобылы, которая сдохла

Как улучшить воздух в Харькове

Начальник комплексной лаборатории наблюдений за загрязнением природной среды Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Наталья Драч характеризует ситуацию с качеством атмосферного воздуха в Харькове как хорошую.– В предыдущем месяце не было превышения ни по каким ингредиентам, – говорит Наталья Драч. – Отборы воздуха в городе проводятся на десяти постах, мы проводим анализ по 20 ингредиентам. Наблюдения ведутся каждый день, кроме выходных, четыре раза в сутки. За месяц мы определяем около четырех тысяч проб. Так что можно со всей ответственностью сказать, что качество воздуха в Харькове за предыдущий месяц хорошее.Поддерживает мнение метеоролога и главный специалист НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем» Георгий Гудков.– В Харькове более-менее нормальная обстановка с качеством воздуха, поскольку крупные промышленные предприятия сейчас практически не работают. Кроме того, люди в меньшей мере жгут листья – сказалась введенная система штрафов за сжигание листвы. Так что обстановка более-менее благоприятная, – говорит специалист.Единственная проблема, по его словам, – автотранспорт.– Думаю, что по районам города качество воздуха все-таки разнится. Одно дело – центр, где из-за машин просто невозможно перейти улицу, например, Пушкинскую. И совсем другое — окраина, где воздух, безусловно, чище. Есть локальные зоны, где может быть превышение вредных веществ.Координатор ОО «Зеленый фронт» Олег Перегон считает ситуацию с качеством воздуха в Харькове катастрофический. По его словам, давно уже необходимо вмешательство государственной власти в то, что происходит в городе в целом, и в «философию» городской власти, которую мы в последние годы наблюдаем.Пункты контроля качества атмосферного воздуха, расположенные в Харькове, давно уже морально устарели.– Принцип размещения таких пунктов – это 70–80-е годы прошлого века. С тех пор география города изменилась. Там, где находятся данные пункты, сегодня сплошные офисные центры. Мир развивается, появляются новые технологии. Необходимо не четыре раза в сутки делать измерения, а ежечасно, причем автоматически, – считает координатор ОО «Зеленый фронт» Олег Перегон.Кроме того, таких пунктов недостаточно. Однако мэрия, по его мнению, не делает ничего в данном направлении.– Если мы возьмем Программу охраны окружающей среды Харькова на 2013–2017 годы, которая не была выполнена и продлена до 2020 года (и тоже не была выполнена), то в ней констатируется, что десяти пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенных на территории Харькова, – недостаточно. Харьков планировал до 2020 года расширить сеть пунктов – ничего выполнено не было, – говорит Олег Перегон. – Количество денег, которые все эти годы выделялись на экологический фонд, увеличилось в разы. Однако городские чиновники не сподобились ни обновить эти пункты, ни хотя бы поставить один передвижной пункт, который мог бы в автоматическом режиме днем и ночью проконтролировать любое предприятие. Как, например, было сделано в Краматорске. У нас такого пункта нет. И что делает городская власть? Новая программа по защите окружающей среды Харькова, которая была предложена городской властью для обсуждения, уже не предусматривает расширения этих десяти пунктов. В документе констатируется: есть десять пунктов наблюдения – и хорошо. Ни один человек не наказан за то, что мы болеем, что наш воздух очень плохого качества, что контроля по-сути нет.Загрязнителей атмосферы в Харькове предостаточно.– Не только скандальный коксовый завод загрязняет воздух в Харькове. Таких предприятий ни одно, и не десять, которые для комиссии демонстрируют наличие фильтров, а ночью производят выбросы вне этих фильтров, чтобы сэкономить, – говорит Олег Перегон. – Мы обнаружили в Харькове шесть мест открытого сжигания мусора. Массового! В Харькове работают котельные, которые сжигают брак производства просто в городе, без каких-либо фильтров. Харьковчане выкладывают в YouTube кадры такой деятельности буквально рядом с жилыми домами. И подобных примеров множество.Да еще и чиновники, по словам эколога, вносят свой вклад в загрязнение атмосферы.– Условно говоря, все загрязняющие выбросы в атмосферу можно разделить на три – стационарные, переносные и природные. Что касается природных, то Харьков размещается на песчаных грунтах и превышение допустимой концентрации пыли очень часто наблюдается во многих районах, – говорит Олег Перегон. – Помню пресс-конференцию еще 1998 года, где специалисты говорили: заканчивайте с субботниками, перекапывание земли в Харькове – просто уничтожение здоровья харьковчан. Перекопанная земля – источник пыли, от которой мы все страдаем. Пыль раздражает слизистые оболочки легких и другие загрязнители воздуха легче проникают в кровь, нанося больше вреда человеку. В прошлом году были субботники? Были. Что делали наши власти предержащие? С лопатами перекапывали землю. Зачем?! Это же глас вопиющего в пустыне, который мы повторяем каждый год.Безусловно, сказывается и фанатичное уничтожение зеленых насаждений в черте города.– Вырубка зеленых насаждений приобрела в Харькове просто катастрофический характер. Возьмите гугл-карты за последние 10–20 лет – город сереет. А что под Харьковом делается? Сколько лесов вырублено за последние месяцы, сколько лесополос уничтожено, – замечает Олег Перегон. – Харьковчанин Квитка-Основьяненко в свое время писал, что песчаная буря снесла в Харькове церковь, уничтожила парк и несколько строений. Мы возвращаемся в те времена.Начальник комплексной лаборатории наблюдений за загрязнением природной среды Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Наталья Драч соглашается: пыль – действительно один из самых проблемных моментов в процессе загрязнения воздуха, хотя и не критический.– Однако не от перекапывания земли, а от того, что проезжающий автотранспорт поднимает пыль. Дроги должны убираться. Ну как такое возможно – идешь по дороге, а вокруг тебя пыль поднимается, машина проехала – за ней облако пыли? – недоумевает метеоролог. – Кстати, на обочинах дорог есть два поста. Пыль поднимается, но не критично – все в пределах допустимых концентраций.В свою очередь, главный специалист НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем» Георгий Гудков источником проблем называет автотранспорт, свалки и места, где происходит несанкционированное сжигание мусора.– Основной загрязнитель в области – свалки, газодобывающие предприятия и Змиевская ТЭЦ, которая работает на угле, хотя там и есть очистка, – добавляет специалист.Между тем петиция харьковчан президенту с предложением закрыть или ограничить работу четырех химических предприятий Харькова, в частности, коксового завода, набрала необходимое количество голосов, чтобы попасть на стол главы государства.Однако у специалистов претензий к заводу нет.– Ближайший от коксохима пункт контроля качества атмосферного воздуха находится в районе улицы Врубеля на Баварии – превышений нет, – констатирует Наталья Драч. – А непосредственно возле предприятия постов у нас нет. В советские времена у каждого завода был такой пост, а сейчас они его просто убрали.Георгий Гудков считает, что закрывать завод все же не стоит.– Можно, конечно, закрыть все предприятия, но это не выход. Нужно создать условия, когда работа коксохима не будет оказывать такого негативного влияния. В Харькове есть Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности (ГИПРОКОКС), который делал оборудование для всего бывшего СССР, в том числе для очистки заводских выбросов. Харьковский НИОХИМ делает аналогичные разработки. Так что, наверное, все-таки не стоит не закрывать производство, поскольку в наше время не существует абсолютно чистого производства. Просто необходимо ужесточить требования по экологии и сделать так, чтобы производство наносило наименьший ущерб.Эколог Олег Перегон считает, что нужно «слезть с кобылы, если она сдохла».– Коксовый завод был построен в 30-х годах прошлого столетия по философии еще царских времен – как экспериментальное производство. Старая индейская пословица гласит: «Если ваша кобыла сдохла, слезьте с нее». Эта «кобыла» уже сдохла, ее больше нельзя эксплуатировать, – говорит общественник. – Посмотрите на Авдеевский коксохимичесий завод – один из самых больших в Европе. То, чем травит Харьков коксохим, там собирают и продают за валюту даже в Египет. А мы травимся тем, что должно приносить нам деньги... Один из самых крупных загрязнителей воздуха – и нет контролирующего поста около него? Мы такие бедные? Миллионы идут в экологический фонд – такого финансирования экологии, как в последние годы, не было никогда. И куда идут деньги? На канализацию, на строительство подходов к родничкам, а не на то, чтобы контролировать загрязнителей, очищать город и продлевать жизнь харьковчан. Никто не хочет кокса от морально устаревшего предприятия, никто не хочет умирать молодым.По словам Георгия Гудкова, меры, которые позволят улучшить качество воздуха, прописаны уже давно.Во-первых – озеленение, – говорит он. – Каждое дерево не только выделяет кислород, но и задерживает загрязняющие вещества, пыль. Кроме того, они имеют противошумный эффект. Так что чем больше деревьев мы высаживаем, чем больше зеленеет наш город, тем лучше качество воздуха.Во-вторых – приоритет общественного транспорта.– Чем большей людей пересядет из собственных машин на общественный транспорт, особенно электрический, тем меньше выбросов от автомобилей. Это может в разы снизить загрязненность воздуха в городе, – продолжает Георгий Гудков. – Кроме того, необходимо внедрение евростандартов на транспорт. Ну а затем – переход с бензиновых двигателей на электрические.В третьих – переход на альтернативные источники электроэнергии.– Кстати, в Украине это сейчас широко внедряется За счет того, что «зеленый тариф» растет – сейчас выгодно переходить на электроэнергию из возобновляемых источников, – говорит специалист. – За счет этого идет снижение выбросов. Ну и, конечно же, – снижение выбросов промышленных предприятий за счет внедрения определенных показателей по выбросам загрязняющих веществ, которые уменьшают общую нагрузку на воздух.В свою очередь, Олег Перегон считает: чтобы изменить ситуацию – в области должна работать экологическая политика.– В облсовете должна быть отдельная комиссия по экологии, которая бы консультировалась с профессионалами – выслушивала мнение научных институтов, ученых. А у нас сегодня в облсовете работает комиссия по вопросам транспорта, связи и потом только экологии. Так жить нельзя, – говорит эколог.