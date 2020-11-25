В минувшее воскресенье «Харьковские соколы» сразились на выезде с МБК «Николаев». Матч выдался напряженным и завершился победой хозяев – 81:73. При равной игре больше сил на концовку встречи осталось у «корабелов».

Встреча в Николаеве была чем-то большим, чем просто матч за два балла. Это был поединок прямых конкурентов, находящихся в нижней части таблицы.О проблемах "Соколов" хорошо известно. И, кажется, что они еще не закончились. В город корабелов Николаев подопечные Олега Манойленко отправились снова не в полной ротации: до сих пор от травмы не может восстановиться Владимир Шевченко, сообщается на странице «Соколов» в Facebook."Николаев" вообще был едва ли не самой интересной командой межсезонья. Еще до старта регулярки в команде сменился главный тренер: пост главы по собственному желанию оставил американец Крис Томас, а вместо него стал руководить Валентин Берестнев. Кроме этого, в коллективе некоторое время не могли определиться с основой команды, в том числе, с первым номером. Поиграв на этой позиции с Климом Артамоновым и Иларионом Бонхоф, николаевцы на прошлой неделе наконец подписали контракт с экс-игроком «Химика» Дерриком Колтером.Так что воскресная встреча была важна и с точки зрения набора очков, и с точки зрения психологии. Ведь у Николаева была только одна победа, а у "Харьковских соколов" – две. Теперь команды сравнялись по этому показателю.