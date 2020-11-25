Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета Министров Украины.

25 ноября Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.Как сообщает Depo.Харків , глава Харьковской ОГА на этой неделе имел "жесткую беседу" в Офисе президента, результатом которой стало принятие решения об отставке.На должности главы Харьковской области Кучер продержался лишь год. По данным издания Слово і діло, уровень ответственности чиновника составил 11%. Из 46 обещаний было выполнено лишь 5.Также во время заседания члены Кабмина заслушали кандидата на пост главы ХОГА Айну Тимчук, назначение которой может быть подписано в ближайшее время.